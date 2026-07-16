Attivato alla casa di comunità di Merate il Cold Spot per contrastare le ondate di calore

Il punto climatizzato è ad accesso diretto, dalle 8 alle 20

Si tratta di una misura introdotta per tutelare le persone più fragili

MERATE – Alla casa di comunità di via Cerri è stato attivato il Cold Spot, letteralmente “punto freddo” pensato per fornire una prima assistenza sul territorio alle persone che presentano sintomi legati al caldo non tali da richiedere l’accesso urgente in pronto soccorso.

Il servizio, gestito da Asst Lecco, si inserisce nel quadro delle misure predisposte da Regione Lombardia per far fronte alle alte temperature registrate nelle ultime settimane e prevenire il sovraffollamento delle strutture di emergenza durante i mesi estivi.

L’obiettivo è rendere più forte la rete sanitaria sul territorio, prevedendo interventi mirati a tutela delle persone più fragili.

I cold spot (quello di Merate è l’unico in provincia) sono nuovi punti climatizzati di assistenza territoriale finalizzati a intercettare e gestire sul territorio i casi a bassa complessità, riducendo gli accessi impropri ai Pronto Soccorso; garantire una prima valutazione clinica e assistenziale; assicurare il collegamento funzionale con il Pronto Soccorso di riferimento per gli eventuali casi che richiedano approfondimento o presa in carico ospedaliera; offrire un ambiente climatizzato e sicuro alle persone con sintomatologia correlata al caldo.

Ogni Cold Spot manterrà un collegamento organizzativo e clinico costante con il Pronto Soccorso di riferimento, al fine di consentire il tempestivo trasferimento dei pazienti qualora le condizioni cliniche lo rendano necessario.

L’accesso al Cold Spot è diretto e senza appuntamento: si può altresì essere indirizzati tramite servizio 116.117 (Continuità assistenziale) oppure tramite il proprio medico di base.

L’attività è garantita sette giorni su sette: il cold Spot di Merate sarà operativo dalle 8 alle 20.