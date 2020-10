Attivato il punto tamponi a Merate: test rapidi per studenti e professori

Previsto un doppio servizio: al mattino per le scuole e al pomeriggio per i tamponi di chi deve rientrare dalla quarantena

Il punto tamponi è stato allestito negli spazi dell’ex Scuderie di Villa Confalonieri: presenti i volontari della Protezione civile per disciplinare gli ingressi

MERATE – E’ partito questa mattina, giovedì, facendo registrare per ora un numero di accessi ben gestibile, il punto tamponi attivato da Ats e Asst negli spazi dell’ex Scuderie di Villa Confalonieri messi a disposizione dal Comune. Una dozzina le persone (stando ai dati raccolti durante il nostro sopralluogo, avvenuto intorno alle 10.30) che questa mattina si è recata infatti alla nuova postazione allestita a Merate, per sgravare gli ospedali di Lecco e di Vimercate dall’ingente afflusso di persone sottoposte a tampone per accertare l’eventuale positività al coronavirus.

Al mattino test rapidi riservati alla realtà della scuola

Il punto tamponi di Merate funzionerà offrendo un doppio servizio. Al mattino, dalle 9 alle 12.30, sarà ad accesso libero e riservato al mondo delle scuole. Sarà cioè destinato a quegli studenti, docenti e personale scolastico che, avendo riscontrato sintomi sospetto Covid, hanno bisogno di accertare il prima possibile un’eventuale possibilità al virus al fine da isolare le classi e interrompere il prima possibile la catena del contagio.

Le persone, munite di autocertificazione rilasciata dal medico di base o pediatra o dalla scuola, verranno sottopose a test rapido antigenico in base al quale sarà possibile riscontrare la positività al virus in 15 minuti. Dovranno aspettare questo periodo di tempo negli spazi messi a disposizione all’interno delle scuderie, trascorso il quale, in caso di negatività, potranno tornare a scuola. In caso di positività, invece, verranno sottoposti subito al tampone molecolare per avere la conferma dell’infezione in corso e allertare quindi tutti i protocolli di sicurezza e prevenzione del contagio messi a punto dalle autorità sanitarie.

Al pomeriggio i tamponi per il rientro dalla quarantena

Il punto tamponi sarà aperto anche al pomeriggio, accogliendo le persone che hanno necessità di sottoporsi a tampone al termine del periodo di isolamento per poter rientrare quindi in comunità. In questo caso si tratta di accessi indicati direttamente da Ats e quindi già contingentati per orari e affluenza. Le persone sottoposte a tampone potranno consultare l’esito del test direttamente da casa grazie alla possibilità garantita dalla Regione.

Per garantire un afflusso snello ed evitare assembramenti, l’amministrazione comunale di Merate ha messo a disposizione dei volontari del gruppo di Protezione civile a cui spetterà di accogliere le persone in arrivo, disciplinare eventuali code e dare informazioni sulle modalità di erogazione del test.

La sede del punto tamponi, ovvero le ex Scuderie, già sede dl Cag, è all’interno del vasto giardino pubblico di Villa Confalonieri, l’ex sede del Comune di Merate. E’ accessibile da via Strecciolo, via Garibaldi e viale Verdi.