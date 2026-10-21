Bambini e tecnologia, quattro Comuni fanno rete: arrivano i patti digitali

La presentazione dei patti educativi avverrà venerdì 30 ottobre all’istituto comprensivo Bonfanti e Valagussa

Il progetto vede coinvolti i Comuni di Osnago, Cernusco, Lomagna e Montevecchia, rivolgendosi, in primo luogo, ai genitori

CERNUSCO LOMBARDONE – Coinvolgere, dal basso, i genitori per far sì che possano accompagnare, in maniera responsabile, i propri figli all’uso dei dispositivi digitali. E’ l’obiettivo dei patti digitali, vere e proprie alleanze educative tra vari attori della comunità sociale (genitori, scuole, istituzioni, pediatri, oratori, società sportive) che verranno presentati venerdì 30 ottobre alle 20.45 all’istituto comprensivo Bonfanti e Valagussa.

L’incontro, che vedrà la partecipazione anche di Marco Gui, esperto del centro di ricerca Benessere Digitale dell’Università di Milano – Bicocca, tra i fondatori della Rete Nazionale dei Patti Digitali, arriva dopo un percorso iniziato un anno e mezzo fa all’interno della Consulta Istruzione di Osnago, condiviso poi con l’Istituto Comprensivo e con gli altri tre Comuni (Cernusco, Montevecchia e Lomagna) riuniti nell’istituto con sede in località Moscoro.

Un gruppo di lavoro, costituito da una decina di genitori di formazione diversa, si è occupato di redigere i testi dei patti digitali, coinvolgendo anche le associazioni del territorio e gli oratori. Tre gli “accordi” messi nero su bianco, declinati in base all’età dei minori di riferimento: un patto digitale è rivolto alla fascia della prima infanzia (0 – 6 anni), un altro a quella della primaria (6 -11 anni) e un terzo ai più grandi delle scuole medie (11 – 14 anni). Ad accomunare i tre documenti la finalità, ovvero quella di tutelare l’infanzia dall’abuso di tecnologia, chiedendo proprio a mamma e papà di fare il primo, sacrosanto, esame di conoscenza sulle “cattive abitudini” messe, magari anche involontariamente, in mostra ogni giorno.

Nell’articolato processo che ha portato alla stesura dei documenti è risultato fondamentale anche il coinvolgimento della Rete nazionale e il confronto con l’esperienza vissuta ad Arcore, tra i primi Comuni a muoversi sul fronte dei patti digitali. Da marzo a giugno il gruppo di lavoro ha operato anche per raccogliere dei primi dati qualitativi attraverso un sondaggio sulle abitudini digitali tra le famiglie: i risultati delle oltre 400 risposte ricevute (in gran parte da genitori della scuola primaria) verranno presentati il 30 ottobre andando così a restituire una prima fotografia delle comunità coinvolte in questo percorso di educazione all’uso del digitale.

Fondamentale risulta anche il coinvolgimento dei pediatri, associati nel gruppo Custodi digitali, sempre più allarmati dagli effetti creati da un’eccessiva esposizione ai dispositivi digitali fin dall’allattamento.

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