Banchetto solidale di Brivio che dona alla festa di Halloween a Cisano

Appuntamento domenica 30 e lunedì 31 ottobre all’area feste di Cisano

Il banchetto servirà per la raccolta fondi in favore del piccolo Gabriele

BRIVIO – Solidarietà senza confini per il gruppo Brivio che dona che, domenica 30 e lunedì 31 ottobre, sarà presente con un banchetto alla festa di Halloween promossa dalla Pro Loco di Cisano nella tradizionale area feste.

I volontari del gruppo solidale raccoglieranno fondi in favore del piccolo Gabri, il bambino di Cernusco, 8 anni da compiere ora a novembre, nato affetto da una grave malattia dal nome quasi impronunciabile, Pelizaeus Merzbacher. I genitori hanno infatti promosso, tramite la piattaforma di crowdfunding Gofundme, una raccolta fondi per riuscire a esaudire due desideri del piccolo: acquistare un mezzo attrezzato per il trasporto della nuova carrozzina, più grande rispetto a quella usata finora e implementare il numero delle sedute settimanali di fisioterapia.

Un appello che non è caduto nel vuoto: oltre alle libere donazioni da parte di privati, anche il gruppo Brivio che dona ha deciso di sposare la causa predisponendo un banchetto alla festa di Halloween di Cisano. L’appuntamento con la solidarietà è quindi domenica e lunedì all’area feste.