Barzago, AAA lavoro trovasi: strategie e consigli per chi cerca un’occupazione

Il Comune promuove un corso in due lezioni tenute da professionisti per aiutare a trovare lavoro

Il primo appuntamento è in programma il 12 febbraio, il secondo il 19

BARZAGO – Il Comune di Barzago al fianco di chi cerca lavoro. E’ ai nastri di partenza il corso gratuito in due serate, intitolato “AAA Lavoro trovasi” su come cercare lavoro in modo efficace. L’appuntamento è per mercoledì 12 e 19 febbraio in aula civica alle 20.30: le lezioni saranno tenute da alcuni ex manager del territorio con esperienza dirigenziale in grandi aziende multinazionali.

Nelle due serate i relatori spiegheranno gli approcci, le tecniche e i dettagli da curare per fare una buona impressione ed essere assunti. Il corso si rivolge sia a chi si prepara al suo primo impiego, sia a chi sta cercando un nuovo lavoro. “Quello del lavoro è un tema centrale in questi ultimi anni: il lavoro serve, il lavoro non si trova. Spesso il lavoro c’é, ma lo si cerca male, senza la preparazione adeguata. Talvolta ci si lascia demoralizzare e si abbandona in partenza. Un’amministrazione non dovrebbe lasciare soli i propri concittadini di fronte a questa sfida, così centrale nelle vite delle persone e delle famiglie” puntualizzano dall’amministrazione comunale.

Nella prima serata, il 12 febbraio, verranno presentati i principi generali su come preparare un buon curriculum vitae e sostenere un colloquio ad alto livello. Nella seconda invece, il 19 febbraio, ci sarà la possibilità di mostrare il proprio cv, ricevere consigli su come migliorarlo e simulare un colloquio individuale in modo da capire quali sono i propri punti di forza e le aree di miglioramento. Le iscrizioni sono aperte fino all’11 febbraio: occorre mandare un’email all’indirizzo comunebarzago@gmail.com