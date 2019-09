Barzago, con Aido, Avis e Admo arriva la festa del dono

Appuntamento sabato e domenica al centro sportivo di via Leopardi

Musica e buon cibo per sensibilizzare i più giovani sull’importanza della donazione

BARZAGO – E’ tutto pronto per la prima edizione della Festa del Dono organizzata da Aido insieme ad Avis ed Admo e diverse altre associazioni con l’obiettivo di avvicinare i giovani e tutti i cittadini alle tematiche della donazione. L’appuntamento è in programma al Centro sportivo di Barzago in Via Leopardi sabato 14 dalle 19 e domenica 15 settembre dalle 17.

Due serate per godere di buona musica, buona birra e buon cibo, ma con la possibilità di potersi informare circa la donazione: degli organi, del sangue e del midollo. L’idea è partita da Aido Gruppo Provinciale di Lecco insieme al gruppo Aido Locale di Barzanò e paesi limitrofi, grazie all’appoggio entusiastico dell’Amministrazione comunale di Barzago e ha subito raccolto l’adesione delle altre associazioni del dono.

Altri gruppi e associazioni si uniranno per rendere le due serate belle e significative, oltre a degustare e informarsi sarà anche possibile conoscere i propri limiti nell’uso dell’alcool per potersi migliorare. Il ricavato devoluto in beneficenza. Per tutte e due le serate sarà attivo il servizio cucina affidato dall’associazione Che bordello.