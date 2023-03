Barzago: con “Da donna a donna” la solidarietà non si ferma mai

L’associazione ha raccolto più di 2mila euro nel 2022 distribuendoli a diverse realtà

Appuntamento sabato 25 e domenica 26 marzo con la tradizionale bancarella pasquale fuori dalla chiesa

BARZAGO – Più di duemila euro, per la precisione 2.450 euro, donati nel 2022 a diverse associazioni e tanta voglia di fare anche quest’anno a partire dalla consueta bancarella pasquale in programma sabato e domenica prossima fuori dalla chiesa.

Non si fermano le attività dell’associazione di volontariato “da Donna a donna”, presente a a Barzago da oltre 20 anni con le proprie iniziative di solidarietà. “Grazie alla vendita di diversi manufatti, la nostra associazione ha donato in tutto 2.450 euro – sottolinea orgogliosa la presidente Liliana Binda -. Nel dettaglio: alle bambine di Natalina 800 euro, alla Caritas Oggiono 300 euro, all’Aism 100 euro, all’Altra metà del cielo 300 euro, a suor Valeria Binda in Kenia 200 euro, a suor Rosaria in Etiopia 300 euro, alla Croce Verde Bosisio 200 euro, alla Parrocchia 50 euro e per l’adozione a distanza 200 euro. Ringraziamo tutti per la generosità dimostrata e ricordiamo che la sede “da donna a donna”, accanto la farmacia è aperta a tutti, anche solo per un saluto, un caffè, nei giorni: lunedì dalle 14.30 alle 16.30 e il mercoledì dalle 9.30 alle 11.30”.

A evidenziare il grande lavoro svolto dal sodalizio è anche il sindaco Mirko Ceroli: “Come Amministrazione siamo grati al lavoro di questa realtà anche perché partecipa attivamente alle iniziative del paese e non manca di supportare quelle dell’attuale Amministrazione. Ricordo che l’ Associazione si è formata nel 2000, esattamente l’8 marzo e ha iniziato le attività presso i locali della biblioteca comunale; poi nel 2010 l’Amministrazione Tentori riusci ad acquistare e a trasformare un appartamento nella sede che tuttora ospita le associate, in via Dante, tra la farmacia e l’attuale ambulatorio”.

L’appuntamento ora è con la consueta bancarella pasquale sabato 25 e domenica 26 marzo con pulcini, conigli e gallinelle, realizzati grazie a fantasia e creatività. “Se ci poteste guardare mentre siamo all’opera, vedreste come in ogni oggetto si racchiude la passione e la personalità delle mani che lo realizzano. Queste creazioni ci permettono di essere impegnate quando siamo insieme e di allestire poi bancarelle a scopo benefico e …donare”!