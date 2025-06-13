Barzago. Il Comitato Mario Tentori organizza la 2^ edizione del Torneo di calcio balilla

L’iniziativa si svolgerà durante la festa democratica di Barzago
Iscrizioni entro sabato 28 giugno
BARZAGO – Anche quest’anno il Comitato Mario Tentori organizza una serata all’interno della festa democratica di Barzago, proponendo la seconda edizione del torneo di calcio balilla. L’evento si terrà la prima sera della festa, ovvero venerdì 4 luglio a partire dalle ore 20 presso la struttura feste del centro sportivo di Barzago.
Quest’anno verrà organizzato un torneo junior per bambini e ragazzi fino a 14 anni e un torneo senior per partecipanti dai 15 anni in su. E’ prevista una quota di iscrizione di 10 euro a coppia solo per i senior, da versa in loco.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro sabato 28 giugno alla mail del Comitato: comitatomariotentori@gmail.com indicando il nome della squadra, i nomi della coppia e un numero di telefono.