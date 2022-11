In funzione h24, attualmente solo per le famiglie

“Per il ritiro dei sacchi rossi per le aziende e dei sacchi azzurri, così come per forniture aggiuntive è necessario rivolgersi agli uffici comunali”

BARZAGO – Attivo da ieri, martedì 29 novembre, il distributore automatico di sacchi rossi a Barzago. Sarà in funzione 24 ore su 24 in via Manzoni accanto alla casetta dell’acqua, ed erogherà un rotolo da 13 sacchetti al giorno per nucleo familiare, fino ad un massimo di 4 rotoli l’anno, per un totale di 52 sacchi. A inaugurare il sistema il sindaco Mirko Ceroli e il vicesindaco Michele Bianco.