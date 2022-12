Barzago. Nuovo gestore per il Bar Sport del centro sportivo

Il bando è stato vinto da Alessandra Pirovano, classe 1977, barzaghese

Un luogo prezioso di socialità verrà restituito a tutto il paese

BARZAGO – Un regalo di Natale per tutti i barzaghesi: il Bar Sport presso il centro sportivo comunale di via Leopardi è stato aggiudicato ad un nuovo gestore. “Ci complimentiamo con gli uffici comunali, in particolare con la responsabile del servizio amministrativo contabile, dott.ssa Monica Cogliati, che nonostante le numerose incombenze di fine anno è riuscita a concludere il lungo iter amministrativo prima delle festività” ha detto il sindaco Mirko Ceroli.

Porta infatti la sua firma la determina di aggiudicazione dei locali del Bar Sport a favore di Alessandra Pirovano, classe 1977, e soprattutto concittadina barzaghese.

“E questa è la seconda bella notizia di fine anno: la Commissione tecnica ha valutato idonea l’offerta di gestione presentata da Alessandra nel rispetto di quanto previsto dal Bando pubblico pubblicato il 7 novembre. E’ però prematuro stabilire la data di “riapertura” del Bar Sport con la nuova gestione: l’iter prevede altri passaggi formali, quali, per esempio, la stipula del contratto di locazione per 6 anni, rinnovabili per altri 6. Essendoci di mezzo le pause natalizie, servirà pazientare ancora qualche settimana. Non appena tutto sarà pronto per il primo caffè o aperitivo, i barzaghesi ne saranno informati”.

L’Amministrazione è soddisfatta per il buon esito del Bando perché così si potrà restituire al paese un luogo prezioso di socialità, non solo per chi frequenta gli impianti sportivi, ma per tutti: dai bambini che giocano presso l’ampio parco giochi, ai giovani che torneranno ad usare il campo di calcetto in erba sintetica, alle associazioni che usano l’area feste accanto la palestra e a chi semplicemente si fermerà per dissetarsi o rifocillarsi dopo una bella passeggiata lungo i sentieri del parco della Valletta.

“Per il momento auguro ad Alessandra un buon lavoro di preparazione ed ultimazione delle pratiche, con l’impegno di gustare insieme un suo cocktail nei primi mesi del 2023” ha concluso il sindaco.