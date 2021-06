Barzanò: ai volontari il premio Canonica 2021. Sabato la premiazione

La cerimonia di consegna del premio Canonica è prevista sabato in piazza del Mercato dopo la messa delle 20.30

Il grazie dell’amministrazione comunale ai volontari per il prezioso contributo a garanzia dei servizi di pubblica utilità

BARZANO’ – Verrà assegnato ai cittadini volontari il premio Canonica, il riconoscimento istituito dal Comune per dire grazie a persone, associazioni, o gruppi di persone di Barzanò, che si sono distinte nel campo sociale, sportivo, culturale e artistico e imprenditoriale dando lustro e vanto al paese con particolare attenzione al carattere etico del loro operato.

La consegna del premio avverrà sabato 12 giugno dopo la messa in programma alle 20.30 in piazza del Mercato. La tradizione vuole infatti che il premio Canonica venga attribuito in occasione delle festa patronale di San Vito (15 giugno).

La commissione, formata da due consiglieri di maggioranza e di due minoranza, ha voluto premiare i cittadini volontari per il loro contributo prezioso a garanzia di servizi di pubblica utilità come il piedibus, il supporto alla biblioteca e alle iniziative culturali, la pulizia, manutenzione e cura di aree pubbliche, l’ausilio al traffico, la distribuzione di opuscoli e materiali informativi.

Il Premio Canonica consiste in un conio riportante la Canonica sul lato frontale, lo stemma del Comune di Barzanò sul retro, la data di assegnazione e l’indicazione del premiato