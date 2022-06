Barzanò: Anna Maria Frigerio e Laura Villa vincono il premio Canonica 2022

La cerimonia di premiazione è in programma domenica alle 17 in piazza Mercato

Il premio Canonica 2022 premia due volontarie della Caritas di Barzanò

BARZANO’ – Il premio Canonica 2022 è stato assegnato ad Anna Maria Frigerio, responsabile della Caritas di Barzanò: per il suo lavoro costante e per la grande disponibilità a favore delle persone in difficoltà e fragilità, sempre accolte e ascoltate con encomiabile sensibilità.

Un premio speciale è stato inoltre assegnato a Laura Villa, ex responsabile della Caritas di Barzanò, per il suo ruolo altrettanto prezioso svolto per anni a favore della collettività.

La cerimonia di consegna del riconoscimento avverrà domenica 12 giugno, alle 17 in piazza Mercato.

Istituito nel 2001, il Premio Canonica viene assegnato ogni anno a persone, associazioni, o gruppi di persone di Barzanò, che si sono distinti nel campo sociale, sportivo, culturale e artistico o imprenditoriale, e che hanno dato lustro e vanto al Paese, con particolare attenzione al carattere etico del loro operato.

L’assegnazione viene decisa da una specifica commissione, eletta dal Consiglio Comunale, di cui fanno parte i due consiglieri designati dalla maggioranza – Giovanni Sironi e Martina Eboli – e i due designati dalla minoranza – Edoardo Colzani e Roberta Ballabio. La commissione stabilisce i criteri per l’assegnazione e sceglie tra le candidature a chi assegnare il riconoscimento, comunicando la scelta al sindaco. I cittadini, le associazioni, la parrocchia o le istituzioni possono segnalare alla commissione le candidature per l’assegnazione del Premio.

NEGLI ULTIMI ANNI E’ STATO COSI’ ASSEGNATO:

2011: Associazione Genitori e Amici degli handicappati, e Don Ettore Galbiati, missionario (alla memoria)

2012: Salumificio Fratelli Beretta, e Gaspare Perego

2013: Corale Lorenzo Perosi, Mariuccia Longoni e Alberto Borri

2014: Sergio Longoni, imprenditore

2015: Associazione Mano Amica

2016: Caritas di Barzanò

2017: Marco Detto, musicista e Don Giuseppe Scattolin, ex parroco di Barzanò

2018: Pro Loco e Marcello Corti

2019: Rodolfo Barracchia, restauratore

2020: Operatori sanitari

2021: Volontari di Barzanò