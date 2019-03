ll taglio del nastro sarà alle 11. da lunedì i nuovi spazi saranno aperti al pubblico

Saranno presenti gli scrittori Piero Colaprico, Elisabetta Bucciarelli, Paolo Moretti, Rosa Teruzzi

BARZANO’ – Una domenica con gli scrittori per inaugurare, in grande stile, la nuovo biblioteca comunale. I nuovi spazi, molto più ampi e collocati su due livelli, verranno aperti al pubblico a partire da lunedì 11 marzo. La nuova sede, collocata in via Pirovano 5, è stata studiata per consentire un servizio più agevole e una fruizione migliore da parte del pubblico, ma anche l’organizzazione di iniziative culturali e di invito alla lettura capaci di arricchire l’offerta.

Il taglio del nastro domenica alle 11

Ne è un esempio la manifestazione promossa per domenica 10 marzo, quando a partire dalle 11 la nuova biblioteca verrà invasa da scrittori e… lettori. L’appuntamento è per le 11 quando è previsto il taglio del nastro. Saranno presenti il sindaco Giancarlo Aldeghi, il consigliere con delega alla Cultura Gualtiero Chiricò e i membri della Commissione Cultura di Barzanò. Dopodichè spazio a un minitour alla alla scoperta della nuova biblioteca e delle passioni di lettura di alcuni tra gli scrittori più affermati, accompagnati dal bibliotecario Alessio Galbiati.

Gli scrittori che consigliano gli scrittori

Sarà quest’ultimo infatti a presentare Piero Colaprico, scrittore di gialli, saggista e giornalista responsabile dell’edizione milanese di “Repubblica” e Paolo Moretti, giornalista e scrittore. Nel pomeriggio sarà invece la volta di Elisabetta Bucciarelli e Rosa Teruzzi scrittrice e giornalista, caporedattore della trasmissione televisiva di Retequattro Quarto grado. Alle 16 appuntamento con la poesia di Fabio Motta e la sua prima raccolta di poesie, aforismi e pensieri denominata “Verso casa”. Il reading poetico vedrà la partecipazione anche di Maria Aliev. Non poteva mancare una mostra, con le Sovrapposizioni, ovvero le sculture luminose di Diego Tomasoni.

Alcuni dati sulla biblioteca di Barzanò

La Biblioteca di Barzanò fa parte del Sistema Bibliotecario del Territorio Lecchese, che comprende 63 biblioteche di Comuni della Provincia di Lecco, con oltre un milione di documenti

totali. La Biblioteca di Barzanò possiede circa 16.000 documenti fra libri e dvd e nel corso del 2018 ha avuto oltre 750 utenti attivi (cioè utenti che hanno effettuato almeno un prestito) per un totale di circa 11.000 prestiti locali e 6000 tramite prestito interbibliotecario. Fra i servizi offerti dalla biblioteca vi sono la consultazione in sede, il prestito a domicilio di libri, dvd video e riviste e il prestito interbibliotecario, ovvero la possibilità di ottenere da un’altra

biblioteca del Sistema un libro non posseduto, oppure già in prestito, a Barzanò. E’ presente inoltre una sala lettura, una zona riservata ai bambini, l’accesso gratuito al wifi.

La biblioteca di Barzanò organizza periodicamente eventi culturali e di promozione della lettura sia per adulti che per bambini. Un’attività che sarà incrementata grazie agli spazi a

disposizione nella nuova sede di via Pirovano 5. Tutti i servizi offerti dalla biblioteca sono gratuiti. Per iscriversi è sufficiente presentarsi durante gli orari di apertura muniti della propria carta regionale dei servizi, che funziona anche come

tessera della biblioteca.