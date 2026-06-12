Barzanò. Il Premio Canonica 2026 assegnato al fisioterapista Marco Proserpio

La cerimonia di consegna si terrà domenica 14 giugno alle 19 in piazza Mercato, preceduta dalla Santa Messa

Riconoscimento anche alla Swatt Club A.S.D., promossa nel 2026 tra le squadre Uci Continental dopo il titolo italiano dilettanti

BARZANÒ – Sarà Marco Proserpio, fisioterapista sportivo al fianco di alcuni dei più importanti atleti italiani dello snowboard, a ricevere il Premio Canonica 2026. La Commissione ha motivato la scelta “per la sua eccellenza, passione e umanità al servizio dello sport”. Una menzione speciale è stata inoltre attribuita alla Swatt Club A.S.D. “per il brillante approccio innovativo e alternativo al mondo del ciclismo”.

La cerimonia di consegna del riconoscimento si terrà domenica 14 giugno alle 19 in piazza Mercato, preceduta dalla Santa Messa.

Di professione fisioterapista sportivo, Proserpio segue dal 2015 gli atleti italiani dello snowboard, tra cui la campionessa olimpica e plurivincitrice della Coppa del Mondo Michela Moioli, il campione del mondo Roland Fischnaller e Maurizio Bormolini. Dal 2010 collabora inoltre con la squadra femminile di pallavolo di Busnago.

La menzione speciale andrà invece alla Swatt Club, squadra ciclistica maschile su strada con licenza Uci Continental fondata nel 2017 da Carlo Beretta come movimento e formazione amatoriale. Dopo lo storico successo nel Campionato italiano dilettanti del 2025, nel 2026 la società ha ottenuto per la prima volta la licenza Continental, che consente di partecipare alle più importanti gare internazionali di ciclismo.

Istituito nel 2001, il Premio Canonica viene assegnato ogni anno a persone, associazioni o gruppi di persone di Barzanò che si sono distinti nei campi sociale, sportivo, culturale, artistico o imprenditoriale, dando lustro e prestigio al paese, con particolare attenzione al valore etico del loro operato. L’assegnazione è affidata a una specifica Commissione eletta dal Consiglio comunale e composta da rappresentanti di maggioranza e minoranza, mentre cittadini, associazioni, parrocchia e istituzioni possono segnalare le candidature.

Negli ultimi anni il riconoscimento è stato assegnato all’Associazione Gemellaggio nel 2023, a Marcello Maggioni nel 2024 e al Gruppo Alpini di Barzanò nel 2025.