Barzanò, nuovo asfalto sulla Sp 51: lavori notturni anche sulla rotatoria

E’ previsto il rifacimento dei tratti di asfalto ammalorati

Eseguito anche un intervento di consolidamento del muro situato nei pressi della tomba di Luciano Manara

BARZANÒ – Proseguono gli interventi di manutenzione lungo la Sp 51 a Barzanò, dove la Provincia di Lecco è impegnata nel rifacimento dei tratti di asfalto ammalorati. I lavori prevedono la fresatura della pavimentazione esistente e la successiva stesura di un nuovo manto stradale.

Le operazioni sono state programmate in orario notturno per limitare i disagi alla circolazione e proseguiranno anche nella notte tra venerdì e sabato, con conclusione prevista nella mattinata. In questa fase saranno completati anche i tratti in corrispondenza della rotatoria.

Sempre a Barzanò, la Provincia ha inoltre eseguito un intervento di consolidamento del muro situato nei pressi della tomba di Luciano Manara.