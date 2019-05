Barzanò, quattro giorni di festa con la Croce Rossa Casatenovo

La manifestazione è in programma dal 31 maggio al 2 giugno all’oratorio di Barzanò

Domenica le premiazioni dei volontari della Croce Rossa Casatenovo

BARZANO’ – Torna anche quest’anno la tradizionale festa organizzata dai Volontari del Comitato Croce Rossa Italiana di Casatenovo, il sodalizio con sede a Barzanò attivo da 27 anni negli ambiti sanitari e sociale. La festa si terrà presso l’Oratorio “Paolo VI” di Barzanò. Confermati anche altri ingredienti che contraddistinguono la festa, ovvero la buona musica, le attività per i più piccoli e l’ottima cucina.

Il connubio di musica e buon cibo

Da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno sarà possibile cenare (a partire dalle 19) presso il ristorante. Il tutto ascoltando dell’ottima musica (inizio dei concerti previsto per le 21.30). La scaletta prevede venerdì 31 maggio i brani dei Queen suonati dalla cover band MerQury Legacy mentre sabato 1 giugno la musica dance anni ’90 con i Datura. Domenica 2 giugno infine la cover band Noxout. Inoltre, nella giornata di domenica 2 giugno sarà possibile pranzare a partire dalle 12.30.

Una domenica intensa

Ricchissimo il calendario di eventi in programma domenica 2 giugno. Alle 11 si terrà la tradizionale consegna di una targa di ringraziamento ai Volontari per i 10, 15, 20 e 25 anni di servizio presso il Gruppo di Casatenovo. Un ringraziamento verrà tributato anche alle associazioni e alle imprese del territorio che hanno supportato attivamente le attività portate avanti dal Comitato. Alle 14.45, previa iscrizione, si potrà partecipare ad un torneo di burraco organizzato dai Volontari il cui incasso, come del resto anche quello della festa, sarà destinato alle molteplici attività che vedono impegnati i Volontari Croce Rossa durante tutto l’anno. Inizieranno invece alle 15 le attività previste per i più piccoli all’interno di “CRI for kids”. Tra queste il “percorso pompierini” a cura dell’Associazione Amis di Pumpier de Meràa, e “l’Ambulanza dei peluches” a cura degli stessi Volontari Croce Rossa Casatenovo.

I quattro giorni di festa si chiuderanno lunedì 3 giugno con la possibilità, a partire dalle 19, di assaporare la carne alla griglia dei Brig Boys BBQ Team, i campioni italiani di barbecue, il karaoke dalle 20.30 e l’estrazione dei biglietti della lotteria alle 23.

Per ulteriori informazioni e visionare il programma completo è sufficiente visitare il sito internet www.cricasatenovo.it oppure la pagina Facebook www.facebook.com/cricasatenovo