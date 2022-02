Barzanò, sportello del cittadino: il bilancio dell’attività 2021

Tra le richieste, la stampa del Green pass e la scelta del medico di base

Dalla prossima primavera verranno ampliati gli orari di apertura dello sportello del cittadino

BARZANO’ – 32 persone ricevute in presenza, 175 mail inviate e 30 segnalazioni giunte attraverso l’app Municipium. E’ il bilancio 2021 dell’attività svolta dallo sportello del cittadino, servizio che ha inevitabilmente risentito, con la chiusura dell’ufficio per diversi mesi, delle restrizioni imposte dalla pandemia.

Le principali richieste hanno riguardato aiuto o assistenza per la stampa del Green pass, la scelta del medico di base, informazioni sui diversi bonus messi a disposizione da Governo e Regione, interventi per la gestione di multe prese in altri Paesi, e rimborsi con mediazioni per pratiche assicurative.

Numerose, inoltre, le segnalazioni per lampioni della pubblica illuminazione spenti, rifiuti abbandonati e sporcizia nei giardini pubblici, abbandono di rifiuti, distribuzione dei sacchi rossi a partire dallo scorso novembre.

“Lo Sportello del Cittadino è un servizio nel quale crediamo molto – dice il sindaco Gualtiero Chiricò -. Fin dalla sua nascita, grazie all’impegno dei responsabili, si è dimostrato uno strumento prezioso per interfacciarci con i cittadini. Per questo abbiamo deciso di investirci ancora di più: a partire dalla prossima primavera contiamo di ampliare gli orari e raddoppiare il giorno di apertura, grazie all’impegno di nuovi volontari che i nostri responsabili storici stanno formando”.

Attualmente lo Sportello del Cittadino è aperto ogni lunedì dalle 17.00 alle 18.30, e può essere contattato scrivendo alla mail cittadino@comune.barzano.lc.it

Nato a ottobre 2011, in dieci anni, fino a ottobre 2021, ha gestito 2045 mail, 240 contatti in presenza, 18 richieste giunte dall’app Municipium. L’obiettivo, fin da subito, è stato quello di garantire un aiuto concreto per risolvere i problemi in cui il cittadino si può imbattere quotidianamente, semplificare il suo rapporto con la vita amministrativa e ricevere segnalazioni di criticità. Le casistiche più frequenti riguardano multe, bonus economici, utenze, o segnalazioni per buche stradali e lampioni rotti.