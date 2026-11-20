L’iniziativa rientra nella campagna della Croce Rossa “Il futuro ha una lunga storia. Proteggiamola”

Mercoledì sera la presentazione del progetto di posa dello Scudo Blu sulla tomba di Luciano Manara

BARZANÒ – La tomba di Luciano Manara sarà contrassegnata dallo Scudo Blu, il simbolo internazionale che identifica e protegge i beni culturali in caso di conflitti armati. Il progetto è promosso dal Comitato di Croce Rossa Italiana di Casatenovo e ha avuto un primo momento di presentazione nella serata di mercoledì 18 novembre, nella sala consiliare di Barzanò, con un incontro informativo affidato a Elisabetta Parolini.

La serata, a cui hanno preso parte anche sindaci del territorio e rappresentanti di associazioni, è servita a illustrare il significato e gli obiettivi dell’iniziativa, che rientra nella campagna nazionale della Croce Rossa Italiana per la tutela del patrimonio culturale. Lo Scudo Blu è infatti l’emblema previsto dalla Convenzione dell’Aia del 1954, promossa dall’Unesco, per segnalare i beni culturali sottoposti a protezione. Il contrassegno permette di renderli immediatamente riconoscibili e richiama l’obbligo di rispettarli anche in situazioni di conflitto armato.

La distruzione o il danneggiamento intenzionale di beni culturali protetti costituisce una violazione del diritto internazionale umanitario e si può configurare come un crimine di guerra.

L’iniziativa si inserisce nella campagna “Il futuro ha una lunga storia. Proteggiamola” avviata nel 2022 da Croce Rossa Italiana e Anci (Associazione nazionale Comuni italiani), con il patrocinio del Ministero della Cultura. L’obiettivo è sensibilizzare cittadini e istituzioni sull’importanza della salvaguardia del patrimonio storico e artistico, promuovendo la mappatura dei beni meritevoli di protezione e l’apposizione dello Scudo Blu sul territorio nazionale.

Dopo l’incontro informativo, il prossimo passaggio sarà la cerimonia ufficiale di apposizione del contrassegno sulla tomba di Luciano Manara, patriota italiano e figura tra le più note del Risorgimento italiano.