Berlusconi a Merate in visita al Parco donato in via Allende

Questo pomeriggio, mercoledì, l’ex premier è arrivato a Merate insieme alla compagna Marta Fascina

Ad accoglierlo il vice sindaco Procopio: “Era contento di come è stato realizzato il bosco urbano e tornerà per l’inaugurazione ufficiale”

MERATE – Silvio Berlusconi in città per prendere visione, di persona, della fine dei lavori di realizzazione del parco urbano di via Allende da lui donato all’intera comunità.

Questo pomeriggio, mercoledì, l’ex premier ha fatto capolino a Merate insieme alla compagna Marta Fascina per ammirare il giardino urbano aperto alla cittadinanza qualche settimana fa dopo due anni di attesa.

Ad accoglierlo il vice sindaco Giuseppe Procopio, che ha seguito in prima linea l’operazione, frutto di un investimento immobiliare effettuato da una società riconducibile a Berlusconi nell’area di Cascina Vedù. “Era contento e soddisfatto di come è stato portato a termine l’intervento e si è complimentato per come è tenuta la città” fa sapere Procopio.

“Abbiamo parlato insieme per più di un’ora, toccando svariati argomenti, dalla politica internazionale a quella nazionale. Confrontarsi con Berlusconi è sempre stimolante perché è una persona ricca di esperienza, competenza e aneddoti”.

L’incontro si è concluso con la promessa di rivedersi prossimamente per l’inaugurazione del parco. “Non abbiamo ancora deciso la data anche perché bisognerà valutare bene le condizioni climatiche. Vedremo prossimamente”.