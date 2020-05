Bonifici e buoni spesa alle Caritas grazie al Rotary Club Merate

Il sodalizio, da sempre in prima linea sul fronte covid 19, sta affrontando ora i risvolti soci economici dell’emergenza

MERATE – Bonifici e invio di buoni spesa alle Caritas e alle associazioni che aiutano le famiglie in difficoltà di Merate, Cernusco Lombardone, Osnago, Robbiate , Paderno d’Adda , Verderio, Brivio e Calco. L’iniziativa porta la firma del Rotary Club Merate Brianza da subito in prima linea nel collaborare al progetto “Emergenza Covid-19” del distretto Rotary 2042 di cui fa parte. Un’iniziativa, quest’ultima, grazie alla quale, si precisa in un comunicato, “è stato messo a disposizione un call center rotary assistenza covid 19 con 100 linee telefoniche attive 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e 11 robot in grado di processare quasi 4mila tamponi al giorno, attivato per tutti i cittadini che non si trovano in situazioni strettamente emergenziali, ma che presentano sintomi “lievi e moderati” e necessitano di approfondimenti riguardo al proprio stato di salute”.

Ora il Rotary Club Merate Brianza ha deciso di spostare l’attenzione sull’emergenza socio economica che purtroppo sta colpendo anche il meratese. Tra martedì 12 maggio e mercoledì 13 Maggio alcuni nostri soci hanno effettuato a nome del Rotary Club Merate Brianza bonifici od invio di buoni spesa alle Caritas od alle associazioni che aiutano le famiglie in difficoltà di Merate.

“Questa emergenza ci deve far sentire tutti uniti e solidali – ricorda il direttore di Caritas italiana, don Francesco Soddu -. Sta emergendo il volto bello dell’Italia che non si arrende”.

Il Rotary Club Merate Brianza ringrazia per la collaborazione i responsabili Caritas, le associazioni ed i parroci per la collaborazione nella organizzazione di questa azione a favore dei soggetti più fragili.