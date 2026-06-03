Bookcrossing a Merate, posizionate cinque casette

L’obiettivo è creare un circolo virtuoso di condivisione e letture

Le casette del bookcrossing sono state posizione in centro e nelle frazioni

MERATE – Leggere è ancora più facile in città. Da qualche giorno sono apparse infatti in location strategiche di Merate le casette del bookcrossing, pensate per rendere ancora più semplice e immediata la lettura.

Il meccanismo di funzionamento è intuitivo e si basa sulla possibilità di prendere in prestito un libro che incuriosisce donandone, se lo si vuole, un altro. In questo modo si crea un circolo virtuoso di condivisione e letture con i libri che viaggiano di mano in mano diffondendo cultura e storie in tutta la comunità.

Proprio per questo l’amministrazione comunale ha voluto posizionare le casette in diverse zone della città in modo da ampliare la possibilità di scambio.

Sabato scorso, 30 maggio, è stata inaugurata quella situata in piazza degli Eroi, davanti al Comune: altre casette del bookcrossing sono state posizionate al Parco di Villa Confalonieri, in piazza Unione dei Popoli a Brugarolo, in via Vittorio Veneto a Novate e in via Cappelletta, davanti all’ingresso dell’oratorio, a Pagnano.