Bookcrossing a Merate, posizionate cinque casette

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Bookcrossing casetta Merate
La casetta del bookcrossing presente in piazza degli Eroi

L’obiettivo è creare un circolo virtuoso di condivisione e letture

Le casette del bookcrossing sono state posizione in centro e nelle frazioni

MERATE – Leggere è ancora più facile in città. Da qualche giorno sono apparse infatti in location strategiche di Merate le casette del bookcrossing, pensate per rendere ancora più semplice e immediata la lettura.

Il meccanismo di funzionamento è intuitivo e si basa sulla possibilità di prendere in prestito un libro che incuriosisce donandone, se lo si vuole, un altro. In questo modo si crea un circolo virtuoso di condivisione e letture con i libri che viaggiano di mano in mano diffondendo cultura e storie in tutta la comunità.

Merate casette bookcrossing
La casetta del bookcrossing posizionata a Pagnano

Proprio per questo l’amministrazione comunale ha voluto posizionare le casette in diverse zone della città in modo da ampliare la possibilità di scambio.

Sabato scorso, 30 maggio, è stata inaugurata quella situata in piazza degli Eroi, davanti al Comune: altre casette del bookcrossing sono state posizionate al Parco di Villa Confalonieri, in piazza Unione dei Popoli a Brugarolo, in via Vittorio Veneto a Novate e in via Cappelletta, davanti all’ingresso dell’oratorio, a Pagnano.

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