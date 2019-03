Airoldi: “La lotta agli incivili passa dall’educazione ambientale. Per questo abbiamo promosso un video nelle scuole”

La Polizia locale passerà ora al vaglio le immagini registrate dalla fototrappola al fine di multare i trasgressori

BRIVIO – Seicento immagini scattate in una settimana dalla fototrappola. Un dato impressionante che conferma come quello dell’abbandono di rifiuti sia un problema più che attuale a Brivio. Il dato è stato reso noto dal sindaco Federico Airoldi, in prima linea in quella che appare sempre più come una battaglia di civiltà per smascherare gli incivili. “La Polizia locale sta ora visionando le immagini scattate dalla fototrappola – precisa lo stesso primo cittadino – Non è detto chiaramente che tutte le fotografie si trasformino in sanzioni. Per questo gli agenti stanno visionando, una a una, le immagini. Qualora dovessero venire ravvisati gli estremi di qualche violazione al regolamento comunale di pulizia urbana scatteranno le multe”.

Il Comune di Brivio si è dotato tempo fa di un apposito regolamento comunale in cui sono previste diverse sanzioni in base al reato commesso. “Purtroppo quello dei rifiuti abbandonati è un fenomeno dilagante. Per questo abbiamo deciso di puntare tantissimo sulla sensibilizzazione, a partire dai giovani. Settimana scorsa abbiamo presentato, nelle scuole, un filmato per illustrare la giornata ecologica in programma domenica 17 marzo”.

Il video diffuso nelle scuole

Nel video sono state volutamente messe in contrapposizione alcuni immagini relative a una Brivio pulita e in ordine e altre in cui purtroppo alcuni degli angoli più belli del paese erano invasi di rifiuti. “Viene normale chiedersi dove è che vogliamo vivere. E siamo convinti che siano i più piccoli la via giusta per parlare anche ai grandi e ricordare loro l’importanza del rispetto della natura e dell’ambiente”.

Fototrappola itinerante

Una campagna, quella di sensibilizzazione, che va di pari passo con quella di contrasto all’abbandono selvaggio, messa in atto grazie all’acquisto delle fototrappole. Un investimento voluto proprio per tenere monitorati i punti in cui solitamente si registra il maggior numero di abbandono selvaggio dei rifiuti.

“La fototrappola verrà spostata periodicamente in modo da controllare tutto il territorio. In centro entro la fine della prossima settimana saranno montate le nuove telecamere ed entro fine anno tutto il territorio sarà coperto dal servizio, punti critici in quanto ad abbandono indiscriminato dei rifiuti compresi. La volontà di risolvere i problemi c’è e li risolviamo passo dopo passo”. Solo venerdì scorso i Green Boys di Brivio avevano ripulito la terra di mezzo situata al confine tra Arlate e Brivio, raccogliendo diversi sacchetti di rifiuti. L’operazione di pulizia si è conclusa sabato con la raccolta di 15 sacchi di immondizia contenenti, tra l’altro, bottiglie di vetro, computer, gomma di un’auto e il corpo di un animale.

Domenica 17 la giornata del verde pulito

Domenica 17 tutta la popolazione è invitata a partecipare alla giornata del verde pulito organizzata dalla commissione caccia e pesca in collaborazione con l’istituto comprensivo. Il ritrovo è fissato per le 8 davanti al campo sportivo. Alle 11.30 è previsto il ritrovo in piazza della Pace per uno spuntino. Bambini e genitori si ritroveranno invece alle 9.15 in piazza della Pace con rinfresco alle 11.15.