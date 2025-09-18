Brivio. Avviati i lavori di ammodernamento della rete fognaria con tubazioni in gres

Nuove tubazioni in gres che assicurano durata, efficienza e tutela ambientale

Interventi a cura di Lario Reti Holding

BRIVIO – Con l’inizio di settembre, Lario Reti Holding ha avviato un importante intervento di ammodernamento delle reti fognarie nelle vie Fornace e Filatoio, nel Comune di Brivio.

L’intervento riguarda l’adeguamento di un tratto di fognatura che ha evidenziato numerose criticità a causa della presenza di un sifone, realizzato in passato per l’attraversamento del torrente Bevera, che ha spesso causato intasamenti e di conseguenza frequenti interventi di pulizia.

I lavori prevedono la realizzazione di una nuova condotta in gres lunga circa 500 metri, la posa di dodici nuove camerette di ispezione lungo i tratti di rete e il ricollegamento degli allacciamenti esistenti alla nuova infrastruttura.

“La scelta delle tubazioni in gres garantisce una lunga durata e richiede interventi di manutenzione minimi nel tempo. Questo materiale è resistente alla corrosione e, rispetto alle tradizionali tubazioni in cemento, offre maggiore stabilità e affidabilità. Inoltre, vanta un’ottima tenuta idraulica che previene perdite e infiltrazioni, proteggendo il terreno circostante” spiegano da Lario Reti Holding.

“È particolarmente indicato per aree con acque sotterranee, come quella interessata dall’intervento, dove eventuali perdite potrebbero causare gravi impatti ambientali – continuano da Lario Reti Holding – Data la maggiore spesa associata all’uso del gres, il suo impiego è riservato esclusivamente alle zone in cui è strettamente necessario, come in questo caso, per salvaguardare la fascia di rispetto dei pozzi”.

L’intervento apporterà importanti benefici sia tecnici che ambientali. La nuova rete eliminerà i problemi di intasamento causati dal sifone sul torrente Bevera, assicurando un funzionamento più efficiente e riducendo la necessità di interventi di manutenzione. Inoltre, tutte le utenze lungo via Filatoio saranno collegate alla rete, migliorando significativamente il servizio offerto ai residenti.

L’investimento, del valore di 330 mila euro, sarà completato entro la fine dell’anno e contribuirà a migliorare la qualità del servizio idrico e la tutela ambientale dell’area. Tutte le opere saranno realizzate interrate e, al termine dei lavori, i luoghi saranno completamente ripristinati, mantenendo intatto l’aspetto originale del paesaggio.