Brivio, cestino fuori dal cimitero sempre traboccante di rifiuti: “Situazione indecorosa”

La segnalazione di Ornella Pozzoni, referente di Plastic Free

Il cestino situato fuori dal cimitero è costantemente pieno zeppo di borse di rifiuti

BRIVIO – Zeppo di sacchetti contenenti rifiuti, lasciati anche intorno. E’ la situazione che si viene a creare, praticamente ogni due giorni, intorno al cestino situato vicino al cimitero di Brivio. Una condizione indecorosa su cui Ornella Pozzoni, referente di zona per Plastic Free, intende accendere i riflettori sottolineando come “ordine, decoro e pulizia siano obiettivi che richiedono interventi concreti”.

Una considerazione corredata di domande, rivolte all’amministrazione comunale: “Cosa si intende fare? Rimuovere il cestino? Oppure sanzionare chi lo utilizza impropriamente per conferire rifiuti domestici? Qualunque sia la soluzione, è evidente che il problema non può più essere ignorato. Va affrontato e risolto una volta per tutte. Se il problema continua a ripresentarsi senza che vengano adottate misure efficaci, è inevitabile che i cittadini chiedano spiegazioni e attribuiscano le dovute responsabilità”.