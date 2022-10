Brivio che dona fa centro con la raccolta pro alluvionati delle Marche

La raccolta di beni di prima necessità è stata effettuata martedì scorso: venerdì la spedizione dei beni

Brivio che dona ha risposto all’appello dei City Angels di Ancona

BRIVIO – E’ stata proficua la raccolta di beni di prima necessità organizzata dal gruppo Brivio che dona settimana scorsa a favore degli alluvionati delle Marche. Il gruppo di volontarie briviesi ha risposto infatti all’appello dei City Angels di Ancona che chiedevano la disponibilità a inviare beni primari, come prodotti per l’igiene personale e la pulizia della casa oltre ad alimenti a lunga scadenza, per gli alluvionati delle Marche. Alla raccolta si sono uniti anche la sezione City Angels di Lecco e l’associazione Obiettivo Pontida.

“Un ringraziamento particolare oltre che a tutti i donatori delle varie associazioni appena citate, lo si deve a GLS sede di Brivio e Forniture Edili Locatelli di Brivio per averci sostenuto nella spedizione del bancale a Ancona” fanno sapere gli organizzatori della raccolta benefica. La merce raccolta sul sagrato della chiesa di san Leonardo martedì scorso, è partita venerdì alla volta di Ancona.