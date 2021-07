“Brivio che dona” fa il pieno di solidarietà: raccolte 200 paia di scarpe usate

Successo al di là delle aspettative per gli organizzatori dell’iniziativa benefica

Le suole delle scarpe usate raccolte verranno riutilizzate per dare vita a dei tappetini anti trauma per parchi giochi

BRIVIO – Il gruppo “Brivio che dona” fa il pieno di solidarietà raccogliendo oltre 200 paia di scarpe sportive usate che verranno trasformate in tappetini antitrauma. Successo per l’iniziativa benefica promossa dal gruppo di volontari che aveva dato appuntamento a briviesi e non per ieri, martedì 6 luglio, chiedendo semplicemente di portare vecchie paia di scarpe sportive usate sul sagrato della chiesa di San Leonardo, gentilmente concesso dal parroco don Emilio Colombo.

L’appello non è caduto nel vuoto e, minuto dopo minuto, il sagrato si è colorato con i colori delle vecchie paia di scarpe le cui suole in gomma verranno riutilizzate per dare vita a tappetini anti trauma per i giochi dei bambini. “Ringraziamo tutte le persone che hanno mostrato solidarietà verso questa iniziativa – fanno sapere le volontarie di Brivio che dona -. A giorni le scarpe verrano portate a Bergamo all’associazione LaTerza Piuma. Le suole verranno utilizzate per realizzare un tappeto antitrauma al parco Baden Powell nel quartiere Celadina di Bergamo”.