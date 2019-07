Brivio che dona: la raccolta di bottigliette d’acqua prosegue per tutto luglio

BRIVIO – L’appello ha colto nel segno tanto che in poco tempo sono giunte all’associazione ben 250 bottigliette di acqua naturale. Forte di questo successo il gruppo Brivio che dona ha deciso di andare avanti raccogliendo per tutto il mese di luglio le bottigliette di acqua naturale in favore dei City Angels di Lecco. Saranno poi i volontari lecchesi, da sempre vicini alle persone emarginate e in stato di difficoltà, a destinare a chi ne ha più bisogno. “Pochi giorni fa un clochard è morto per il caldo fuori dalla stazione di Milano – fanno sapere i City Angels di Lecco – . E questo è inumano. A volte bastano piccoli gesti di umanità e solidarietà. Grazie ad Ornella Pozzoni, ai briviesi, a Ilaria e Marco del bar Centrale di Brivio per averci donato l’acqua da distribuire”. Per la consegna delle bottigliette di acqua ci si può recare il martedì mattina nella ex sede della Pro Loco sul lungofiume.