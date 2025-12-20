“Brivio che dona”: raccolti 4.450 kg di tappi nel 2025

Una raccolta record che sostiene la ricerca sulle malattie del sangue all’Ospedale Niguarda

LECCO – Il gruppo “Brivio che dona” quest’anno ha superato ogni aspettativa, raggiungendo la straordinaria cifra di 4.450 kg di tappi raccolti. L’ultimo ritiro del 2025 è stato effettuato dal volontario Ernesto, consolidando ancora una volta la leadership del gruppo, che si conferma il più redditizio.

Nei prossimi giorni saranno resi noti i risultati complessivi, sia in termini di chili raccolti che di ricavato in euro, per i tappi in plastica e in sughero.

La raccolta supporta la FMS, Fondazione Malattie del Sangue, che finanzia la ricerca presso l’Ospedale Niguarda di Milano.

“Grazie a tutti per gli ottimi risultati!” concludono dal gruppo “Brivio che dona”.