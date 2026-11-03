Brivio che dona, un 2026 da record: già raccolti 5.250 chili di tappi

Il gruppo continua a distinguersi per impegno, generosità e solidarietà

Un progetto a sostegno della ricerca scientifica presso la Divisione di Ematologia dell’Ospedale Niguarda di Milano

BRIVIO – Un risultato straordinario per il gruppo “Brivio che dona”, che continua a distinguersi per impegno, generosità e solidarietà. Da gennaio 2026 a fine ottobre 2026 sono stati raccolti ben 5.250 kg di tappi di plastica e sughero. Un traguardo eccezionale, raggiunto con ancora due mesi a disposizione per concludere l’anno, che permette al gruppo di superare ampiamente il quantitativo raccolto nel corso di tutto il 2025.

Un risultato che conferma “Brivio che dona” tra i gruppi più attivi e produttivi nell’ambito del progetto di raccolta promosso dalla Fondazione Malattie del Sangue ETS (FMS), a sostegno della ricerca scientifica presso la Divisione di Ematologia dell’Ospedale Niguarda di Milano.

Dietro questi numeri ci sono tante persone, famiglie, associazioni e attività del territorio che, attraverso un gesto semplice e quotidiano, contribuiscono a una causa importante. Un ringraziamento particolare va anche ai volontari che si occupano della raccolta e del trasporto.

La raccolta dei tappi non rappresenta soltanto un’importante iniziativa di riciclo e attenzione all’ambiente: il ricavato del loro recupero contribuisce infatti a finanziare la ricerca biologica e genetica sulle malattie del sangue, sostenendo in particolare il lavoro di un biologo genetista presso il Laboratorio di Ricerca dell’Ematologia del Niguarda.

“5.250 kg di tappi, migliaia di piccoli gesti e un unico grande obiettivo: sostenere la ricerca e dare valore alla solidarietà. E non è ancora finita! Con novembre e dicembre ancora da affrontare, il gruppo “Brivio che dona” guarda già a un nuovo traguardo, con la consapevolezza che insieme si possono raggiungere risultati davvero importanti”.