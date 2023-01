Brivio, che spettacolo i fuochi d’artificio per la festa di Sant’Antonio

Tantissime persone sul lungofiume ieri sera, martedì, per ammirare i fuochi di artificio sull’Adda

L’iniziativa ha concluso la serie di iniziative promosse per la ricorrenza di Sant’Antonio abate dalla Pro Loco, comitato Burg di Tater e parrocchia

BRIVIO – Sono state davvero tante le persone che, nonostante il freddo pungente, si sono radunate ieri sera, martedì, sul lungofiume di Brivio per assistere allo spettacolo dei fuochi di artificio.

Una magia che ha calamitato l’interesse di grandi e piccini che hanno apprezzato l’iniziativa messa in campo dalla Pro Loco, in sinergia con il Comitato Burg di Tater e la parrocchia, a conclusione della celebrazioni di Sant’Antonio Abate.

Una ricorrenza molto sentito a Brivio, festeggiata in grande spolvero quest’anno dopo le restrizioni imposte dal Covid. E così ieri, nel pomeriggio, spazio alla benedizione degli animali impartita dal parroco don Emilio Colombo e in serata, i festeggiamenti del santo, ridotti rispetto al programma originario per via delle previsioni meteo non favorevoli.

Annullati quindi la processione e i giochi di luce sul fiume con le canoe, largo quindi al falò sull’Adda seguito dall’avvincente e applaudito spettacolo pirotecnico che ha bissato il successo raccolto lo scorso settembre dai tradizionali fuochi di artificio della festa di Brivio.