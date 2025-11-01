Brivio. Completati i lavori di ammodernamento delle reti fognarie

Nuova condotta in gres e servizi più efficienti per i residenti

Intervento realizzato da Lario Reti Holding

BRIVIO – Lario Reti Holding ha concluso, all’inizio di novembre, i lavori di ammodernamento delle reti fognarie nelle vie Fornace e Filatoio, nel comune di Brivio. L’intervento ha riguardato l’adeguamento di un tratto di fognatura caratterizzato da numerose criticità, soggetto a frequenti intasamenti e alla conseguente necessità di ripetuti interventi di pulizia.

I lavori hanno previsto la realizzazione di una nuova condotta in gres di circa 500 metri, la posa di dodici nuove camerette di ispezione lungo i tratti di rete e il collegamento degli allacciamenti esistenti alla nuova infrastruttura.

“Il gres, resistente alla corrosione, offre maggiore stabilità e affidabilità rispetto alle tradizionali tubazioni in cemento – continuano da Lario Reti Holding – Un ulteriore vantaggio è la sua eccellente tenuta idraulica, che previene perdite e infiltrazioni, proteggendo il terreno circostante: caratteristiche che rendono questo materiale particolarmente indicato per aree con acque sotterranee, come quella interessata dall’intervento, dove eventuali perdite potrebbero avere significativi impatti ambientali”.

“I lavori realizzati garantiscono significativi benefici sia dal punto di vista tecnico che ambientale – spiegano da Lario Reti Holding – la nuova rete per le acque nere riduce i problemi di intasamento e gli sversamenti nel torrente Bevera, assicura un funzionamento più efficiente e limita la necessità di interventi di manutenzione”.

Tutte le utenze lungo via Filatoio sono state collegate alla nuova rete fognaria, garantendo un servizio più efficiente e affidabile per i residenti. L’investimento, del valore complessivo di 330 mila euro e avviato a settembre, è stato completato nei tempi previsti.

Tutte le infrastrutture saranno completamente interrate e, al termine dei lavori, dopo il necessario assestamento del manto stradale, con l’arrivo della bella stagione si procederà ai ripristini definitivi, riportando i luoghi al loro stato originario senza alcuna alterazione del paesaggio.