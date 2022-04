Brivio, con “Suonami” sul lungofiume arriva un pianoforte

L’originale iniziativa porta la firma degli alpini di Brivio

Il pianoforte verrà messo a disposizione del pubblico la domenica in piazza Frigerio

BRIVIO – Un pianoforte posto in piazza Frigerio, ai piedi del Castello, per rendere ancora più piacevole e armoniosa la passeggiate lungofiume. Porta la firma del gruppo alpini di Brivio l’iniziativa “Suonami – Dove le parole non arrivano… la musica parla” che, dopo il grande successo raccolto domenica scorsa al debutto, punta a diventare un appuntamento tradizionale delle domeniche briviesi.

“Non pensavamo neanche noi che avrebbe raccolto così ampio consenso” commenta Riccardo Perego, capogruppo delle penne nere di Brivio, che si è occupato personalmente di sistemare martelletti e tasti non funzionanti del vecchio pianoforte, ricevuto da un ragazzo di Merate. “Ci è sembrata una bella idea quella di metterlo a disposizione di chi cammina sul lungofiume di Brivio per rendere questo posto ancora più affascinante”. Anche l’amministrazione comunale si è detta concorde sull’iniziativa permettendo così all’idea di diventare realtà. Pianisti e amanti della musica in generale sono avvisati: a Brivio c’è posto anche per loro!