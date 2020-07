Brivio, da domenica torna in funzione Addarella

Tour in barca lungo l’Adda per ammirare la palude di Brivio e lo spettacolo delle montagne che si specchiano nell’acqua

L’idea è di proporre l’iniziativa per tutte le domeniche del mese di agosto e di settembre

BRIVIO – Addarella torna a solcare le acque dell’Adda. Domenica 2 Agosto riprenderanno le navigazioni sull’Adda con partenza dal porticciolo di Brivio. L’Addarella – questo il nome dell’imbarcazione – risalirà il corso del fiume affinché i turisti a bordo possano ammirare la palude di Brivio e lo spettacolo delle montagne che si specchiano nell’acqua. Al ritorno, prima dell’attracco, la bella vista del lungo Adda con il castello di Brivio.

Il tour sull’Adda durerà 45 minuti.

Gli orari di partenza da Brivio sono i seguenti: 11, 12, 14, 15, 16, 17 e 18. Costo: 10 euro adulti, 5 euro fino a 12 anni, gratis fino a 4 anni.

I posti (25 a viaggio, numero massimo, il 60% della capienza della barca causa restrizioni sanitarie) sono prenotabili online su www.navigareladda.it

Per Info telefonare 0372 21529

Saranno osservate tutte le norme anti-covid in vigore, a bordo dell’Addarella è obbligatorio l’uso della mascherina.

Si conta di ripetere la proposta per tutto il mese di agosto e quello di settembre. Per tutti gli aggiornamenti estivi si consiglia di consultare il sito web e i canali social del Parco Adda Nord, www.navigareladda.it e i social (Facebook e Instagram) navigareinlombardia