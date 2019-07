Brivio, dal 19 al 21 luglio arriva Eatinero, il festival del cibo di strada itinerante

Appuntamento nel weekend sul lungo Adda Molfalcone con i food truck selezionati da tutta Italia

L’iniziativa è organizzata insieme alla Pro Loco di Brivio e punta sull’accoppiata cibo di qualità e divertimento

BRIVIO – Per la prima volta Eatinero, il Festival del Cibo di Strada Itinerante arriva a Brivio per un weekend all’insegna del cibo di qualità e del divertimento. L’appuntamento è sul lungo Adda Monfalcone dal 19 al 21 luglio per dare vita a un fine settimana contraddistinto da golosità e divertimento.

I food truck selezionati da Eatinero e proveniente da diversi luoghi dell’Italia, porteranno le loro prelibate e gustose ricette in riva all’Adda, tutto cucinato a bordo di fantastici veicoli colorati e dal sapore vintage. Ciò che sta arrivando a Brivio è un weekend dedicato allo street food di qualità realizzato con materie prime selezionate e prodotti del territorio per esaltare e promuovere le tipicità gastronomiche. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la Pro Loco.