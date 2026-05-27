Brivio, denuncia sul degrado e sui rifiuti abbandonati: “Situazione non più accettabile”

L’intervento di Ornella Pozzoni, componente della Commissione Ecologia e Ambiente e referente di Plastic Free Lecco

Nel mirino sacchetti dell’umido lasciati in strada e rifiuti sparsi vicino a un’attività commerciale: chiesti controlli più efficaci

BRIVIO – Una denuncia pubblica contro il degrado urbano e l’abbandono dei rifiuti quella lanciata da Ornella Pozzoni, componente della Commissione Ecologia e Ambiente del Comune di Brivio e referente di Plastic Free Lecco.

Nel suo intervento Pozzoni esprime preoccupazione per una situazione che, a suo dire, si ripeterebbe ormai da tempo in una zona del paese a pochi metri da un’attività commerciale molto frequentata.

“Siamo sinceramente stanchi di assistere sempre alle stesse scene di degrado e incuria – scrive –. L’indifferenza e la superficialità stanno trasformando in normalità una situazione che normale non è e non deve diventare”.

Nel mirino finiscono in particolare i sacchetti dell’umido abbandonati e squarciati, con rifiuti e residui di cibo lasciati sulla strada. Una situazione definita “inaccettabile” sia dal punto di vista igienico sia per l’immagine del paese.

Pozzoni si domanda inoltre se i cartelli installati nella zona abbiano realmente prodotto risultati concreti: “I cartelli da soli non bastano se non vengono fatti rispettare”.

Da qui la richiesta di controlli più incisivi e di interventi tempestivi per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e riportare decoro nell’area interessata.

“Queste parole non nascono da polemica, ma dall’amore e dal rispetto per il proprio paese”, conclude Pozzoni, sottolineando come il bene comune debba essere tutelato attraverso comportamenti quotidiani e azioni concrete.