Brivio: discarica a cielo aperto in via Cartiera. La denuncia di Plastic Free

La denuncia dei volontari Plastic Free sulla situazione di degrado trovata in via Cartiera

“La zona torna sempre a riempirsi di rifiuti nonostante i nostri continui interventi”

BRIVIO – Sacchi zeppi di rifiuti, buste, attrezzi di lavoro e perfino una veneziana mezza ripiegata su sé stessa. E’ il desolante scenario che accoglie chi si trova a passare in via Cartiera, una zona che, nonostante i continui interventi di pulizia da parte dei volontari Plastic Free, torna purtroppo sempre a distinguersi (in negativo) per lo stato di inciviltà.

“Oggi a malincuore si siamo trovati di fronte ancora questo scempio” commentano sconsolati i volontari che sottolineano con disappunto come non sia stato possibile finora riuscire a trovare una soluzione definitiva, rimpallandosi le responsabilità da una parte all’altra.

Un rammarico che è riuscito però a scalfire l’entusiasmo dei volontari dalla maglia blu: “Nei prossimi giorni interverremo nuovamente a ripulire l’area. Ma ormai, sono maturati i tempi per prendere precauzioni incisive in merito a questo continuo degrado ambientale”.