Brivio, discarica chiusa. Ecco la raccolta porta a porta del verde

I residenti potranno lasciare fuori casa erba tagliata e piccole potature: verranno ritirati sabato mattina

L’iniziativa sperimentale, messa a punto con Silea, è stata presa per ovviare alla chiusura della piattaforma ecologica intercomunale

BRIVIO – Raccolta porta a porta di erba tagliata e piccole potature. E’ quanto effettuerà l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Federico Airoldi che ha deciso di rispondere in questa maniera a un bisogno sentito dalla cittadinanza, come quello di conferire negli appositi luoghi i rifiuti prodotti dal taglio dell’erba e dai piccoli lavori di giardinaggio domestico, garantendo il servizio di raccolta porta a porta del verde. Con questa iniziativa verranno così ovviati i disagi per la cittadinanza dovuti alla chiusura della piattaforma ecologica intercomunale, la cui attività è stata sospesa in ossequio alle normative di contenimento del diffondersi del contagio da covid 19.

L’amministrazione comunale ha preferito optare per questa scelta rispetto alla riapertura, seppur scaglionata e contingentata, del centro di raccolta per evitare il rischio di creare assembramenti e code in discarica. La raccolta porta a porta del verde avverrà sabato 18 aprile dalle ore 6. I briviesi potranno lasciare fuori dalla porta di casa erba tagliata, foglie e piccole potature senza terra, sassi, vasi e sottovasi. Non sarà possibile conferire rami di medie e grosse dimensioni. Gli utenti dovranno esporre i rifiuti vegetali in sacchi, mastelli o contenitori del peso massimo di 15 chili ciascuno, a partire dalle 18 di venerdì 17. Gli eventuali sacchi / contenitori dovranno essere ritirati dai cittadini a fine giornata.