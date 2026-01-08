Brivio, guasto alla caldaia: chiuse le scuole fino al 14 gennaio

Il sindaco Airoldi ha firmato l’ordinanza di chiusura delle scuole (primaria e medie)

BRIVIO – Scuole chiuse per un guasto alla caldaia. A rendere noto il provvedimento, che sarà in vigore da venerdì 9 gennaio fino a mercoledì 14 gennaio, è il sindaco Federico Airoldi che questo pomeriggio ha firmato l’ordinanza che prevede l’interruzione dell’attività didattica alla scuola primaria e alle scuole secondarie di primo grado.

La decisione è stata presa “a seguito del malfunzionamento dell’impianto caldaia delle scuole di Brivio e in considerazione delle rigide condizioni ambientali” puntualizza il primo cittadino.

Nei prossimi giorni i tecnici saranno al lavoro per risolvere il guasto: gli studenti e i docenti potranno tornare in classe a partire da giovedì 15 gennaio.

La sospensione stabilita con ordinanza non si limita alle sole attività didattiche, ma si estende anche a quelle amministrative, sportive scolastiche ed extrascolastiche svolte all’interno della struttura per il periodo indicato.

PER LEGGERE L’ORDINANZA CLICCA QUI