Brivio: i Green Boys in trasferta a Cisano con il plauso di Previtali

BRIVIO – Dopo la trasferta a Calco di diverse settimane fa, i Green Boys di Brivio sono passati a dare una ripulita anche a Cisano. Questa mattina, giovedì, i volontari briviesi hanno pulito infatti via Binda e alcune zone limitrofe. Armati di tanta buona volontà e tanta pazienza, hanno setacciato erba e terreni ritrovando rifiuti di ogni genere.

Da bottiglie di birra alle gomme delle macchine, passando per mozziconi di sigaretta, fazzoletti di carta e pacchetti di sicurezza. Il loro intervento di pulizia non è passato inosservato. Tanto che il sindaco Andrea Previtali li ha elogiati pubblicamente: “Grazie ai Greenboys di Brivio che questa mattina hanno pulito la via Binda e alcune zone limitrofe. Grazie perché, pur non essendo del paese, hanno voluto dare un contributo concreto.Non parole, ma fatti!”