Brivio, i Green Boys ripuliscono la zona del Toffo e di via Prada

Intervento di pulizia questa mattina, giovedì

I Green Boys hanno pulito la zona in località Toffo e in via Prada

BRIVIO – Intervento di pulizia questa mattina, giovedì, da parte dei Green Boys. Armati di guanti, sacchetti e tanta pazienza, i volontari briviesi hanno ripulito l’area situata in località Toffo e in via Prada a Beverate.

Di fronte ai loro occhi una vera discarica a cielo aperto con bottiglie di vetro, lattine, scarpe, vestiti e coperte. “Ora si chiede agli organi competenti, che siano Brivio o Calco, la rimozione dei rifiuti raccolti dai volontari” concludono i Green Boys.