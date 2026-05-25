Brivio. Igor Foppa Vicenzini e Matteo Fornaroli vincono il torneo di scopa d’assi

Nelle scorse settimane il torneo organizzato dall’Inter Club “Armando Picchi” di Brivio

Da segnalare l’ottima partecipazione e l’alta affluenza di pubblico

BRIVIO – Nelle scorse settimane, presso l’oratorio San Luigi di Brivio, si è svolta la seconda edizione del Torneo di Scopa D’Assi organizzato dall’Inter Club “Armando Picchi” di Brivio.

La coppia vincitrice formata da Igor Foppa Vicenzini e Matteo Fornaroli ha avuto la meglio in finale contro la coppia formata da Gianni Valsecchi e Mirco Valsecchi. Da segnalare l’ottima partecipazione e l’alta affluenza di pubblico.

Gli organizzatori hanno ringraziato tutti i partecipanti, gli sponsor e i volontari dell’oratorio di Brivio, dando l’appuntamento al prossimo anno.