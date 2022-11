Brivio: il 13 banchetto di raccolta fondi per Autismo Lecco

Appuntamento con la solidarietà domenica dalle 9 alle 17 sul sagrato della chiesa di San Leonardo

La raccolta fondi servirà a sostenere i progetti dell’associazione Autismo Lecco

BRIVIO – Una raccolta fondi in favore dell’associazione Autismo Lecco, da anni in prima linea per aiutare i ragazzi affetti da disturbi dello spettro autistico le loro famiglie.

E’ quanto verrà organizzato domenica 13 novembre sul sagrato della chiesa di San Leonardo di Brivio dalle 9 alle 17.

Partecipando all’iniziativa sarà possibile contribuire a realizzare il progetto promosso da Autismo Lecco e finanziato al 50% della fondazione comunitaria del Lecchese. Con una donazione minima di 10 euro, si potrà ricevere una confezione contenente una candela e 150 grammi di cioccolatini Blue Rose Vanini.

La confezione è stata realizzata con l’aiuto dei ragazzi seguiti dal sodalizio ed è stata da loro personalizzata.