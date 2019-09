Brivio, il piazzale del centro sportivo sarà intitolato a monsignor Mariani

Nulla osta dalla Prefettura all’intitolazione del piazzale del centro sportivo comunale

Parroco dal 1966 al 1997, è stato l’artefice della realizzazione della scuola materna Cantù e dell’ampliamento della casa di riposo

BRIVIO – Il piazzale del centro sportivo comunale sarà intitolato all’amato don Carlo Mariani, indimenticato prevosto di Brivio. Il prefettura è giunto dalla Prefettura a cui l’amministrazione comunale si era rivolta chiedendo una deroga alla normativa che prevede la possibilità di intitolare vie o piazze a una persona morta da almeno 10 anni. La cerimonia di intitolazione sarà organizzata in accordo con la Parrocchia e le associazioni nel mese di novembre” fa sapere il sindaco Federico Airoldi, soddisfatto di poter dedicare alla memoria di un sacerdote che tanto ha fatto per il paese un angolo importante di Brivio.

“A lui, parroco dal 1966 al 1997, la comunità del paese deve due strutture che, per anni, hanno rappresentato i “gioielli” della parrocchia: la scuola materna Cesare Cantù di via Como e la vicina Casa di Riposo “Carlo e Elisa Frigerio”, già voluta dal suo predecessore Monsignor Giovanni Battista Viganò e ampliata negli anni della presidenza targata don Carlo”. Nato a Seregno il 2 giugno 1924, don Carlo ha svolto per alcuni anni il ruolo di viceparroco a Cesano Maderno, prima di essere trasferito a Brivio. Qui ha prestato servizio per 31 anni, guadagnandosi anche la nomina di monsignore. Nel 1997 si ritirò a vita privata rimanendo però a Brivio, continuando a celebrare messa alla Casa di Riposo finché la salute glielo ha permesso. Monsignor Mariani è morto nel novembre del 2011.