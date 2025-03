Brivio, il ritorno del mercato lungo l’Adda? Sangalli (FIVA): “Attendiamo il Comune”

Il presidente degli ambulanti di Confcommercio Lecco: “Siamo convinti della necessità di fare tornare gli ambulanti lungo il fiume Adda”

BRIVIO – Il mercato di Brivio è pronto a tornare lungo il fiume Adda, come da storica collocazione. L’interlocuzione tra il Comune di Brivio e Fiva Confcommercio Lecco ha visto diversi incontri nel recente passato, l’ultimo dei quali si è svolto nel mese di novembre. Nelle scorse settimane, in occasione del Consiglio Comunale, l’Amministrazione ha lasciato intendere di essere in attesa di una comunicazione da parte dei rappresentanti degli ambulanti.

“In realtà la situazione è opposta: quando ci siamo visti prima di Natale avevamo dato la nostra convinta disponibilità a trovare finalmente una soluzione – spiega il presidente Fiva Lecco, Francesco Sangalli – In questi mesi abbiamo sollecitato più volte il Comune di Brivio e il suo sindaco, ma da parte loro non è mai arrivata alcuna risposta definitiva. Noi siamo pronti a far tornare il mercato di Brivio sul lungofiume: non ci sono incertezze nè cambi di idea. Siamo convinti della necessità di spostare i banchi degli ambulanti nella loro sede storica”.

Nei prossimi giorni Confcommercio Lecco formalizzerà la richiesta di un incontro con il sindaco di Brivio per definire al più presto la questione.