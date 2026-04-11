La star del fitness Jill Cooper conquista Brivio: in tanti alla cardiocamminata

L’iniziativa si è tenuta oggi, sabato, sul lungofiume di Brivio con la regina del fitness Jill Cooper
La manifestazione è stata promossa da ABCDanza con il patrocinio dei Comuni di Brivio e Cisano
BRIVIO – Prima la cardiocamminata sul lungofiume di Brivio, poi la masterclass di Superjump in palestra a Cisano Bergamasco: il tutto sotto la carismatica guida di Jill Cooper, la “regina del fitness” internazionale . Ha colto nel segno, richiamando tantissime persone, l’iniziativa promossa dall’associazione sportiva ABCDanza, con il patrocinio dei Comuni di Cisano Bergamasco e Brivio.
Due, come dicevamo, i momenti previsti che hanno saputo coniugare sport, salute e bellezza del paesaggio.
La suggestiva camminata sportiva lungo le rive dell’Adda ha saputo trasformare il lungofiume in una palestra a cielo aperto, promuovendo il benessere in una cornice naturale mozzafiato mentre la Masterclass di Superjump (l’innovativo allenamento sui tappeti elastici) a Cisano ha permesso di sprigionare un’energia contagiosa che ha coinvolto tutti i partecipanti (sia donne che uomini) in un’esperienza di puro divertimento e adrenalina.
“Vedere così tanta partecipazione e felicità negli occhi delle persone è la nostra vittoria più grande” dichiara entusiasta la presidente Serena Invernizzi. “Portare una star internazionale del calibro di Jill Cooper sul nostro territorio è stato un impegno importante, volto a valorizzare l’eccellenza che ABCDanza offre tutto l’anno ai propri iscritti. Vogliamo che la nostra associazione sia un punto di riferimento non solo per la danza, ma per il fitness d’avanguardia”.
Le fa eco l’assessora allo Sport del Comune di Brivio Elisa Rossi: “L’evento non è stato solo un appuntamento sportivo, ma un’occasione di socialità dimostrando come lo sport possa essere il motore per far conoscere la bellezza dei nostri comuni e la qualità delle realtà associative locali”.
Entusiasta la stessa Jill Cooper: “Sono stata accolta da un gruppo pieno di energia e ho cercato di lasciare a tutte le persone partecipanti un messaggio fondamentale: cercate la felicità in voi stessi, siete unici”.
Univoco il commento dei partecipanti, riassumibile in una richiesta, diretta e sfrontata: “Quando lo riorganizzate?”