Brivio, nuova trasferta ecologica per i Green Boys

Intervento di pulizia lunedì a Pontida

L’obiettivo dei volontari è contrastare l’abbandono selvaggio di rifiuti

BRIVIO – Perfino una friggitrice tra i rifiuti. Nuova trasferta oltre i confini briviesi per i Green Boys che lunedì si sono rimboccati le maniche per ripulire un’area situata nel Comune di Pontida. Muniti di guanti e sacchi dell’immondizia hanno ripulito dai rifiuti abbandonati una piazzola posta al confine tra Cisano e Villa d’Adda, trovando anche una friggitrice, uno scolapiatti e immondizia di vario genere.

Attivo da diversi mesi, il gruppo briviese non è andato in ferie neppure ad agosto e si è contraddistinto per alcuni interventi anche fuori Brivio. Tutte operazioni animate dal medesimo obiettivo, ovvero quello di debellare il brutto vizio di abbandonare o buttare per strada i rifiuti.