Brivio, protesta per la targa di Perlasca da giorni rotta a terra. Airoldi: “A breve quella nuova”

La rabbia di Ornella Pozzoni: “Da 23 giorni la targa è rotta a terra. E’ una mancanza di rispetto per Perlasca”

La replica del sindaco Airoldi: “A breve la sostituiremo con una nuova targa in policarbonato”

BRIVIO – “Da 23 giorni giace a terra, rotta in più punti, dopo essere caduta insieme al cavalletto che la sorreggeva. E in tutte queste settimane, in attesa di ripristinarla, nessuno ha trovato il tempo di spostarla da terra”.

E’ arrabbiata Ornella Pozzoni nel vedere lo stato in cui è ridotta da molti, troppi, giorni la targa posata nel 2017 a memoria di Giorgio Perlasca, il giusto tra le nazioni. “Tre anni fa venne organizzata una manifestazione in pompa magna, intitolando, alla presenza del figlio Franco, un anonimo parchetto verde di Brivio alla memoria di Perlasca – ricorda la briviese – . La mattina del 27 agosto 2020 la targa commemorativa viene ritrovata a terra, rotta in più punti. Proprio un gran brutta caduta che ha causato la rottura del cavalletto in legno e la rottura della medesima targa. A distanza di giorni il cavalletto in legno è stato rimosso, mentre la “targa”.… è stata “adagiata”, o meglio sarebbe dire vergognosamente abbandonata in un “angolo” a terra. Personalmente mi sembra una mancanza di rispetto. Come è stato rimosso il cavalletto rotto, si poteva e si doveva rimuovere anche la targa in memoria danneggiata. Vediamo quanto tempo occorre per ripristinare la targa , sostituendola con quella nuova in metallo”.

Dal canto suo il sindaco Federico Airoldi, nel ricordare che la manutenzione dell’area verde è in carico a una ditta, precisa che la targa è caduta perché è marcito un sostegno in legno del cavalletto. “Come amministrazione abbiamo commissionato una nuova targa in policarbonato dove verrà posizionata anche una foto e un cartello con una breve storia di Perlasca. Sarà pronta settimana prossima e verrà immediatamente posizionata al posto di quella rotta”.