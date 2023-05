Brivio: raccolta pro alluvionati sabato 20 sul sagrato della chiesa di San Leonardo

L’iniziativa porta la firma del gruppo Brivio che dona insieme ai City Angels Lecco

Si tratta di una raccolta di beni di prima necessità da devolvere agli alluvionati dell’Emilia Romagna

BRIVIO – Una raccolta di beni di prima necessità da devolvere agli alluvionati dell’Emilia Romagna. La organizza per sabato 20 maggio il gruppo Brivio che dona insieme ai City Angels di Lecco.

L’appuntamento è dalle 8.30 alle 15 sul sagrato chiesa di San Leonardo. Verranno raccolti prodotti di pulizia delle case (stracci pavimento, spugne, candeggina, alcool, detersivo pavimento,sgrassatore , scope, spazzettoni); prodotti per la pulizia personale (shampoo, bagnoschiuma, carta igienica, pannolini neonati, pannoloni per incontinenza, assorbenti donna, detersivo liquido per lavatrice); alimenti a lunga conservazione (olio pasta, riso, tonno, carne in scatola, zucchero, farina bianca, piselli, fagioli, passata di pomodoro, sale da cucina grosso, biscotti prima colazione, latte a lunga scadenza); intimo (calze, canottiere, mutande uomo, donna e bambino/a nuovo).

Si precisa che l’unico punto raccolta è quello di Brivio in data 20 maggio. Non ci saranno altri punti raccolta.