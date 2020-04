Brivio, raccolti 140 quintali di scarti di verde grazie alla raccolta porta a porta

Il servizio è stato realizzato da Silea nella giornata di sabato

L’esperimento è riuscito e ha permesso di sopperire alla chiusura della discarica intercomunale

BRIVIO – Verde porta a porta: buona l’esperienza, i briviesi sono stati bravi. E’ questo l’esito dell’esperimento di raccolta porta a porta del verde effettuata sabato mattina per sopperire in questo modo alla chiusura della piattaforma ecologica intercomunale. Il servizio, predisposto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Federico Airoldi grazie alla collaborazione con Silea, ha permesso di conferire qualcosa come 140 quintali di resti di verde. L’amministrazione ha fatto sapere di essere al lavoro anche sul fronte del cantiere sul lungofiume, che verrà riaperto alla ripresa delle attività edili.