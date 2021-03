Brivio, “rimettiamo in circolo la lettura” con il muraglione dei libri

Appuntamento giovedì mattina lungo il muraglione della chiesa di San Leonardo a Brivio

L’iniziativa porta la firma di Ornella Prinzi Pozzoni: “Regaliamo una seconda vita ai libri che non leggiamo più”

BRIVIO – “Rimettiamo in circolo la lettura”. E’ l’invito lanciato da Ornella Prinzi Pozzoni che giovedì mattina metterà a disposizione dei passanti un… muraglione di libri per dare a romanzi gialli, libri di narrativa, volumi di cucina e di viaggio una seconda vita. “In un mondo in continua evoluzione e sempre più orientato al digitale può accadere che ci ritroviamo in casa dei libri che non leggiamo più – spiega la briviese -. Questo, però, non significa necessariamente che dobbiamo buttarli via, anzi, può essere un’occasione per dare loro nuova vita, donandoli. Provate innanzitutto con gli amici: potreste sempre trovare qualcuno interessato al vostro manuale di ornitologia o alla collezione di gialli di cui ormai conoscete il finale. Un libro viaggia anche quando va incontro a una seconda vita”. Appuntamento quindi giovedì mattina sul muraglione della chiesa di San Leonardo a Brivio.